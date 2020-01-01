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«Реал» продлил контракт с Каземиро
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"Реал" продлил контракт с полузащитником сборной Бразилии Каземиро, утверждают испанские СМИ.В источнике
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Источник: Каземиро продлил контракт с «Реалом»

Советский спорт 01:46
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«Реал» продлил контракт с Каземиро

Футбол России 01:30
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«Реал» продлил контракт с Каземиро

Soccer.ru вчера в 19:54 
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