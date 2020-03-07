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«Реал» проиграл «Бетису» и не смог обойти «Барселону»
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«Бетис» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в Примере. «Реал» (56) остался на втором месте в таблице, не сумев обойти «Барселону» (58).В источнике
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Главный тренер «Бетиса» — о победе над «Реалом»: «Нам не каждый день удается обыграть лидера чемпионата»

Матч ТВ 03:30
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«Бетис» — «Реал» — 2:1. Видеообзор матча Ла Лиги

Sport24.ru 02:27 
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Тренер «Бетиса»: Победить лидера чемпионата Испании удается на каждый день

Советский спорт 02:14 
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