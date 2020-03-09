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«Реал» на выезде проиграл «Бетису»
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Мадридский «Реал» потерпел гостевое поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании. Счет в матче на 40-й минуте открыли хозяева.В источнике
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Главный тренер «Бетиса» — о победе над «Реалом»: «Нам не каждый день удается обыграть лидера чемпионата»

Матч ТВ 03:30
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«Бетис» — «Реал» — 2:1. Видеообзор матча Ла Лиги

Sport24.ru 02:27 
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Тренер «Бетиса»: Победить лидера чемпионата Испании удается на каждый день

Советский спорт 02:14 
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