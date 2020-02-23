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«Реал» проиграл «Леванте» в чемпионате Испании
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"Реал" на выезде проиграл "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в концовке забил Моралес. "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла.В источнике
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Но вот пришли «лягушки»

Soccer.ru 08:36 
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«Реал» проиграл «Леванте» и пропустил «Барселону» на первое место накануне «Эль-Класико»

Советский спорт вчера в 16:54 
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«Реал» проиграл «Леванте» и не сумел вернуть себе лидерство в чемпионате Испании

Чемпионат вчера в 16:51
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