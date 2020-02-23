«Реал» проиграл «Леванте» в чемпионате Испании

"Реал" на выезде проиграл "Леванте" в матче 25-го тура чемпионата Испании. Единственный гол в концовке забил Моралес. "Реал" занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 53 балла.