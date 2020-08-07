НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Газета.RuГазета.Ru
«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
Гол.ру
  • Гол.ру
  • Факты и комментарии
  • PROСПОРТ Казахстан
  • Sportbox.RU
  • Metaratings
  • NEWSru Израиль
  • iReactor
  • КП - Украина
  • Tengrinews.kz
  • UA-Футбол
  • Футбол России
  • TUT.BY
  • Газета.Ru
  • Sputnik Беларусь
  • Собеседник
  • Sports.ru
  • ua.Tribuna.com
  • Национальная служба новостей
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Naviny.by
  • LiveResult.Ru
  • FootballHD
  • Аргументы и Факты
  • СпортНавины
Английский "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными ударами отметились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус.В источнике
29
Рафаэль Варан
французский футболист
Это мое поражение. Я должен принять произошедшее. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки стоили слишком дорого. Мне жаль партнеров по команде. Я благодарен им за поддержку. Такое со мной происходит нечасто.Бомбардир.ру01:54
Подробнее о событии
alt

Варан: «Я несу ответственность за поражение от „Манчестер Сити“»

Бомбардир.ру 01:54
alt

Жезус: «Мы обыграли лучший клуб Лиги чемпионов»

Soccer.ru вчера в 22:57
alt

Родриго поставил оценку «Реалу» за сезон

Спорт-Экспресс 00:17
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости