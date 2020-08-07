«Манчестер Сити» выбил «Реал» из Лиги чемпионов
Английский "Манчестер Сити" обыграл мадридский "Реал" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 2:1. В составе победителей точными ударами отметились Рахим Стерлинг и Габриэл Жезус.В источнике Это мое поражение. Я должен принять произошедшее. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки стоили слишком дорого. Мне жаль партнеров по команде. Я благодарен им за поддержку. Такое со мной происходит нечасто.Бомбардир.ру01:54