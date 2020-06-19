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Реал — Валенсия 3:0
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Футболист "Валенсии" и сборной России Денис Черышев начнет матч 29-го тура чемпионата Испании против мадридского "Реала" на скамейке запасных, сообщается в официальном Twitter "Валенсии".В источнике
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