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«Реал» уверенно обыграл «Эйбар»
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Мадридский «Реал» одержал домашнюю победу над «Эйбаром» (3:1) в матче 28-го тура чемпионата Испании. Счет в матче был открыт хозяева на 4-й минуте.В источнике
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«Реал» обыграл «Эйбар» в 200-м матче под руководством Зидана

Sportbox.RU 15:25
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«Реал» обыграл «Эйбар» в 200-м матче под руководством Зидана

Матч ТВ 15:25
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«Реал» обыграл «Эйбар» в первом матче после рестарта сезона

Спорт-Экспресс 15:25
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