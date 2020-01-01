«Реал» может уволить Зидана и пригласить Почеттино

На пост Зинедина Зидана могут пригласить аргентинца Маурисио Почеттино. Сейчас 48-летний наставник временно безработный. Ранее он работал в лондонском футбольном клубе «Тоттенхэм».