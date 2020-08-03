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Газета.RuГазета.Ru
«Реал» в 2013 году мог приобрести Левандовского у «Боруссии»
Soccernews.ru
  • Soccernews.ru
  • Газета.Ru
  • Sport24.ru
  • ua.Tribuna.com
Мадридский "Реал" в 2013 году мог приобрести польского нападающего Роберта Левандовского у дортмундской "Боруссии".В источнике
Подробнее о событии
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Стали известны детали контракта, который «Реал» предлагал Роберту Левандовскому

Чемпионат 00:18
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Опубликован контракт, который «Реал» предлагал Левандовскому в 2013 году

Спорт-Экспресс вчера в 23:41
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«Реал» в 2013 году мог приобрести Левандовского у «Боруссии»

Газета.Ru вчера в 23:24
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