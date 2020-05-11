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«Реал» возобновил тренировки на базе команды
NEWS.am Sport
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«Реал» возобновил тренировки на клубной базе. Об этом сообщает пресс-служба сливочных. Команда вернулась к занятиям спустя два месяца карантина.В источнике
Подробнее о событии
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«Реал» возобновил тренировки на клубной базе

Sport.ru 07:29
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«Реал» вернулся к тренировками

Metaratings 07:20
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«Реал» возобновил тренировки

Футбол России 07:17
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