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Реал — Реал Сосьедад 3:4
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В рамках четвертьфинала Кубка Испании "Реал" проиграл "Реал Сосьедаду".В источнике
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Черный день грандов: баски выбили из кубка и «Реал», и «Барселону»

Спорт-Экспресс вчера в 17:40
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Мадридский «Реал» сенсационно вылетел из Кубка Испании, проиграв «Реалу Сосьедад» в 1/4 финала

Sport.ru вчера в 15:29
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«Реал» со счетом 3:4 проиграл «Реалу Сосьедад» и вылетел из Кубка Испании

Футбол России вчера в 15:00
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