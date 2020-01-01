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«Реал» начал переговоры с агентом Камавинги
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Сообщается, что полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга в ближайшее время может стать игроком "Реала". Мадридский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с футболистом.В источнике
Подробнее о событии
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«Реал» начал переговоры с агентом Камавинги

Soccer.ru 02:05 
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«Реал» и «Манчестер Юнайтед» борются за 17-летнего француза

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«Реал» вступил в переговоры с агентом Камавинги

Sportbox.RU 01:45
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