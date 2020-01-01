НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМакгрегор объявил о завершении карьерыГарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250Вагнер Лав может вернуться в ЦСКАРоднина отреагировала на заявление Панарина о РоссииРешающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в ЛиссабонеSoccer.ru«Реал» начал переговоры с агентом КамавингиSportbox.RU4Sportbox.RUSports.ruODDS.ruВести.RuСообщается, что полузащитник "Ренна" Эдуардо Камавинга в ближайшее время может стать игроком "Реала". Мадридский клуб находится на стадии продвинутых переговоров с футболистом.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Реал» начал переговоры с агентом КамавингиSoccer.ru 02:05 «Реал» и «Манчестер Юнайтед» борются за 17-летнего французаВести.Ru 01:50«Реал» вступил в переговоры с агентом КамавингиSportbox.RU 01:45рекламаГлавноеМакгрегор объявил о завершении карьерыГарбрандт отправил в нокаут Асcунсао на UFC 250Вагнер Лав может вернуться в ЦСКАРоднина отреагировала на заявление Панарина о РоссииРешающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в ЛиссабонеНовости