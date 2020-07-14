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«Реал» выиграл 9-й матч подряд в Ла Лиге
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В 36-м туре Ла Лиги «Гранада» дома уступила «Реал Мадрид» (1:2). «Сливочные» продлили победную серию в чемпионате Испании до 9 матчей.В источнике
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Защитник «Реала» Рамос высказался о вероятном чемпионстве в Ла Лиге

Газета.Ru 22:06
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Рамос: «Надеюсь, отпразднуем чемпионство в четверг»

Soccer.ru 19:33
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Серхио Рамос: «„Реал“ стал еще на шаг ближе к чемпионству, результаты говорят сами за себя»

Матч ТВ 18:56
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