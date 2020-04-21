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Газета.RuГазета.Ru
«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника
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Мадридский "Реал" выразил соболезнования столичному "Локомотиву" из-за смерти воспитанника Иннокентия Самохвалова. Соответствующий пост был опубликован в Twitter.В источнике
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«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» из-за смерти воспитанника

Sport.ru 18:14
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«Реал» выразил соболезнования «Локомотиву» в связи со смертью Самохвалова

Sport24.ru 17:35 
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«Реал» выразил соболезнования по поводу смерти игрока «Локомотива» Самохвалова

Sports.ru 16:39
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