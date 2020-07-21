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«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контракт
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказал большое удовлетворение от работы главного тренера Зинедина Зидана.В источнике
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«Реал» намерен предложить Зидану пожизненный контракт

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«Реал» предложит Зидану бессрочный контракт. В нём видят своего Фергюсона

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СМИ: Перес хочет, чтобы Зидан стал Фергюсоном для «Реала», подписав бессрочный контракт

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