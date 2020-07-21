НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеМатч-центрФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судейДеспотович подписал контракт с «Рубином»Ювентус — Лацио 2:1У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирусВ следующем сезоне РПЛ сыграют 16 командProstoProSport«Реал» заявил о желании предложить Зидану бессрочный контрактГазета.Ru12Газета.RuSoccernews.ruRT на русскомМатч ТВMetaratingsSports.ruUA-ФутболФутбол РоссииFootballHDГЛАС.RUНева СпортFootball-fun.ruПрезидент мадридского «Реала» Флорентино Перес высказал большое удовлетворение от работы главного тренера Зинедина Зидана.В источнике Комментировать2Подробнее о событии «Реал» намерен предложить Зидану пожизненный контрактФутбол России 05:32«Реал» предложит Зидану бессрочный контракт. В нём видят своего ФергюсонаЧемпионат 04:55СМИ: Перес хочет, чтобы Зидан стал Фергюсоном для «Реала», подписав бессрочный контрактМатч ТВ 02:24рекламаГлавноеДзюба ответил фанату, обвинившему «Зенит» в подкупе судейДеспотович подписал контракт с «Рубином»Ювентус — Лацио 2:1У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирусВ следующем сезоне РПЛ сыграют 16 командНовости