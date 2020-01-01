НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеДубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матчеЛогинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования«Первый канал» покажет матч «Реал» – «Барселона»Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»RT на русскомРебров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»Soccer.ru10Soccer.ruСпорт БИЗНЕС OnlineSportbox.RUODDS.ruMetaratingsSoccernews.ruФутбол РоссииSports.ruBookmaker-ratings.ruRT на русскомДзюба, который является воспитанником «Спартака», перешёл из стана красно-белых в «Зенит» в 2015 году. Ранее бывший агент Дзюбы опроверг слухи, что футболист должен ему $170 тыс.В источнике Комментировать1Подробнее о событии Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»Футбол России 12:17Ребров признался, что Дзюба не хотел покидать «Спартак»Sport.ru 11:30Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»RT на русском 11:18рекламаГлавноеДубль Кокорина помог «Сочи» победить «Динамо» в контрольном матчеЛогинов выиграл бронзу чемпионата мира в гонке преследования«Первый канал» покажет матч «Реал» – «Барселона»Сергей Семак оценил гол Малкома в матче с «Кайратом»Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»Новости