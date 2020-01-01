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Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»
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Дзюба, который является воспитанником «Спартака», перешёл из стана красно-белых в «Зенит» в 2015 году. Ранее бывший агент Дзюбы опроверг слухи, что футболист должен ему $170 тыс.В источнике
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Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»

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Ребров признался, что Дзюба не хотел покидать «Спартак»

Sport.ru 11:30
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Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»

RT на русском 11:18
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