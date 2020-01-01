Ребров: Дзюба хотел остаться в «Спартаке»

Дзюба, который является воспитанником «Спартака», перешёл из стана красно-белых в «Зенит» в 2015 году. Ранее бывший агент Дзюбы опроверг слухи, что футболист должен ему $170 тыс.