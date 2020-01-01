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Реднапп: Бэйл превратит «Тоттенхэм» в претендента на чемпионство
FootballHD
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Бэйл может превратить «Тоттенхэм» в претендента на титул чемпиона Премьер-лиги.В источнике
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Реднапп: «Бэйл может превратить „Тоттенхэм“ в претендента на чемпионство»

Евро-футбол.ру 06:39
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Реднапп: Бэйл превратит «Тоттенхэм» в претендента на чемпионство

Чемпионат 05:41
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Харри Реднапп: «Бэйл превратит „Тоттенхэм“ в претендента на чемпионство в АПЛ»

Sports.ru 05:13
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