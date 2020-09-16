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Защитник «Реала» Регилон продолжит карьеру в «Тоттенхэме»
Газета.Ru
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Защитник мадридского "Реала" Серхио Регилон перейдет в "Тоттенхэм". Как сообщает журналист Фабрицио Романо, о переходе игрока будет объявлено официально в ближайшее время.В источнике
Подробнее о событии
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«Тоттенхэм» готов предложить 30 миллионов евро за защитника «Реала»

REGNUM 10:26
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Регилон заключит контракт с «Тоттенхэмом» сроком на пять лет

Евро-футбол.ру 07:09
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«Тоттенхэм» купит Регилона за 30 млн евро. У «Реала» будет опция обратного выкупа за 40-45 млн

Sports.ru 04:03
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