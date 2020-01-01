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«Регулярные ошибки есть». Тихонов — о заговоре против «Спартака»
Футбол России
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов заявил, что начинает верить в возможность заговора со стороны судейского корпуса против московского клуба.В источнике
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«Регулярные ошибки есть». Тихонов — о заговоре против «Спартака»

Спорт-Экспресс 11:13
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"Хотят бороться за 5-6 места?" Тихонов раскритиковал "Спартак" за возможный трансфер хавбека "Уфы"

Soccernews.ru 07:32
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Тихонов назвал два варианта будущего «Спартака»

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