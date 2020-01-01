Рейна и Тео Эрнандес не получали предложений от «ПСЖ»

Агент голкипера «Милана» Пепе Рейны и защитника Тео Эрнандеса прокомментировал слухи, что «ПСЖ» рассматривает подписание игроков летом. В источнике