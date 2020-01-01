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Рейна и Тео Эрнандес не получали предложений от «ПСЖ»
Агент голкипера «Милана» Пепе Рейны и защитника Тео Эрнандеса прокомментировал слухи, что «ПСЖ» рассматривает подписание игроков летом.В источнике
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Рейна и Тео Эрнандес не получали предложений от «ПСЖ»

Матч ТВ 20:41
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Рейна и Тео Эрнандес не получали предложений от «ПСЖ»

Sportbox.RU 20:41
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