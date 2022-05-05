Чемпионат«Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» Тедеско и вышел в финал Лиги ЕвропыШотландский «Рейнджерс» на своем поле оказался сильнее немецкого «Лейпцига» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.Советский спортВ составе победителей мячи забили Джеймс Тавернье (19-я минута), Глен Камара (24) и Джон Ландстрем (81).РИА НовостиАнхелиньо с левого фланга вырезал классный кросс в штрафную хозяев, откуда Нкунку в касание переправил мяч в угол ворот.LiveSport.ruВ первой игре 28 апреля "Лейпциг" дома победил со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч в финал Лиги Европы вышли футболисты "Рейнджерс".РИА НовостиЧитать далееСвернутьREGNUMСпорт-ЭкспрессLiveSport.ruКомсомольская Правда - СпортИА Красная ВеснаПлеймейкерLiveResult.RuЕвро-футбол.руSport24.ruBetassistSports.ruГол.руПодробнее о событии«Рейнджерс» впервые за 14 лет вышел в финал европейского турнираЧемпионат18:42«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» и вышел в финал Лиги ЕвропыРИА Новости17:00Американские горки на «Айброксе». «Рейнджерс» впервые с 2008 года вышел в еврофиналLiveSport.ru18:19«Рейнджерс» впервые с 2008 года сыграют в финале еврокубкаSports.ru17:07«Рейнджерс» победил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги ЕвропыLegalbetвчера в 16:57«Рейнджерс» вышел вперёд в матче против «РБ Лейпцига»Евро-футбол.рувчера в 15:29«Рейнджерс» последний раз играл в финале еврокубка в 2008 году против «Зенита»Спорт-Экспресс17:24Показать ещёОценить5