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«Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» Тедеско и вышел в финал Лиги Европы

Шотландский «Рейнджерс» на своем поле оказался сильнее немецкого «Лейпцига» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Советский спорт
В составе победителей мячи забили Джеймс Тавернье (19-я минута), Глен Камара (24) и Джон Ландстрем (81).
РИА Новости
Анхелиньо с левого фланга вырезал классный кросс в штрафную хозяев, откуда Нкунку в касание переправил мяч в угол ворот.
LiveSport.ru
В первой игре 28 апреля "Лейпциг" дома победил со счетом 1:0, поэтому по сумме двух встреч в финал Лиги Европы вышли футболисты "Рейнджерс".
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«Рейнджерс» впервые за 14 лет вышел в финал европейского турнира
Чемпионат18:42
«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» и вышел в финал Лиги Европы
РИА Новости17:00
Американские горки на «Айброксе». «Рейнджерс» впервые с 2008 года вышел в еврофинал
LiveSport.ru18:19
«Рейнджерс» впервые с 2008 года сыграют в финале еврокубка
Sports.ru17:07
«Рейнджерс» победил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги Европы
Legalbetвчера в 16:57
«Рейнджерс» вышел вперёд в матче против «РБ Лейпцига»
Евро-футбол.рувчера в 15:29
«Рейнджерс» последний раз играл в финале еврокубка в 2008 году против «Зенита»
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