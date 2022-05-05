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«Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» Тедеско и вышел в финал Лиги Европы

Шотландский «Рейнджерс» на своем поле оказался сильнее немецкого «Лейпцига» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.
Советский спорт
Встреча в Глазго закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.
РИА Новости
Команда из Глазго не играла в финалах еврокубков с 2008 года.
РИА Новости
На 70-й минуте полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку отыграл один мяч, но спустя 10 минут Джон Ландстрем вернул «Рейнджерс» нужную разницу в счёте — 3:1 в матче и 3:2 по сумме двух встреч.
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«Рейнджерс» вышли в финал еврокубка впервые с 2008 года
ВсеПроСпорт.ру00:27
«Рейнджерс» впервые за 14 лет вышел в финал европейского турнира
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«Рейнджерс» впервые с 2008 года сыграют в финале еврокубка
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«Рейнджерс» победил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги Европы
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