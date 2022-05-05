Чемпионат«Рейнджерс» обыграл «РБ Лейпциг» Тедеско и вышел в финал Лиги ЕвропыШотландский «Рейнджерс» на своем поле оказался сильнее немецкого «Лейпцига» в ответном матче полуфинала Лиги Европы.Советский спортВстреча в Глазго закончилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.РИА НовостиКоманда из Глазго не играла в финалах еврокубков с 2008 года.РИА НовостиНа 70-й минуте полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку отыграл один мяч, но спустя 10 минут Джон Ландстрем вернул «Рейнджерс» нужную разницу в счёте — 3:1 в матче и 3:2 по сумме двух встреч.LegalbetЧитать далееСвернутьREGNUMLiveSport.ruСпорт-ЭкспрессSports.ruИА Красная ВеснаПлеймейкерSmotrim.ruBetassistLiveResult.RuЕвро-футбол.руГол.руВечерняя МоскваSport24.ruНВСПОРТ.руБомбардир.руBookmaker-ratings.ruПодробнее о событии«Рейнджерс» вышли в финал еврокубка впервые с 2008 годаВсеПроСпорт.ру00:27«Рейнджерс» впервые за 14 лет вышел в финал европейского турнираЧемпионат18:42«Рейнджерс» обыграл «Лейпциг» и вышел в финал Лиги ЕвропыРИА Новости17:00Американские горки на «Айброксе». «Рейнджерс» впервые с 2008 года вышел в еврофиналLiveSport.ru18:19«Рейнджерс» впервые с 2008 года сыграют в финале еврокубкаSports.ru17:07«Рейнджерс» победил «РБ Лейпциг» и вышел в финал Лиги ЕвропыLegalbetвчера в 16:57«Рейнджерс» вышел вперёд в матче против «РБ Лейпцига»Евро-футбол.рувчера в 15:29Показать ещёОценить19