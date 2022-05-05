На 70-й минуте полузащитник «Лейпцига» Кристофер Нкунку отыграл один мяч, но спустя 10 минут Джон Ландстрем вернул «Рейнджерс» нужную разницу в счёте — 3:1 в матче и 3:2 по сумме двух встреч.