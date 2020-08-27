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Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил игровую карьеру
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Полузащитник Гарет Бэрри завершил карьеру игрока. Бэрри принадлежит рекорд по количеству проведённых матчей в АПЛ (653 матча).В источнике
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Рекордсмен по числу матчей в АПЛ Бэрри завершил карьеру в 39 лет

Спорт-Экспресс 10:54
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Гарет Бэрри завершил карьеру. 39-летний игрок провел рекордные 653 матча в АПЛ

Sports.ru 08:35
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Экс-футболист сборной Англии Гарет Бэрри завершил игровую карьеру

РИА Новости 07:49
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