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Рекордсмен по количеству матчей в АПЛ завершил игровую карьеру
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Полузащитник Гарет Бэрри завершил карьеру игрока. Бэрри принадлежит рекорд по количеству проведённых матчей в АПЛ (653 матча).В источнике
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Гарет Бэрри завершил карьеру. 39-летний игрок провел рекордные 653 матча в АПЛ

Sports.ru 08:35
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Экс-футболист сборной Англии Гарет Бэрри завершил игровую карьеру

РИА Новости 07:49
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Лидер по числу проведенных матчей в АПЛ Барри завершил карьеру

Советский спорт 07:34
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