Спорт-ЭкспрессБывший полузащитник «Краснодара» Кабелла перешел в «Лилль»Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла стал игроком «Лилля».Спорт-ЭкспрессКлуб и игрок заключили соглашение по схеме 1+1.ЧемпионатВ апреле Кабелла заключил контракт с «Монпелье» до конца минувшего сезона.ЧемпионатКабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года, в марте 2022 года российский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним французом по обоюдному согласию сторон.ЧемпионатЧитать далееСвернутьЕвро-футбол.руЧемпионатSport24.ruПлеймейкерСпорт-ЭкспрессРИА НовостиBookmaker-ratings.ruREGNUMMetaratingsМатч ТВСоветский спортМК-СпортБомбардир.руLegalbetПодробнее о событииЭкс-плеймейкер «Краснодара» Кабелла заключил контракт с «Лиллем»Metaratings18:25«Лилль» официально трудоустроил КабеллаЕвро-футбол.рувчера в 14:57«Лилль» бесплатно подписал экс-полузащитника «Краснодара» КабеллуREGNUMвчера в 14:34Бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла перешел в «Лилль»Спорт-Экспрессвчера в 14:30«Лилль» объявил о переходе экс-полузащитника «Краснодара» КабеллыМатч ТВвчера в 13:40Бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла стал игроком «Лилля»Sport24.ruвчера в 13:32Реми Кабелла может сменить «Монпелье» на «Лилль»Футбол на Куличках9 июля в 10:32Показать ещёОценить