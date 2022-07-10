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Бывший полузащитник «Краснодара» Кабелла перешел в «Лилль»

Бывший полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла стал игроком «Лилля».
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Клуб и игрок заключили соглашение по схеме 1+1.
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В апреле Кабелла заключил контракт с «Монпелье» до конца минувшего сезона.
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Кабелла выступал за «Краснодар» с июля 2019 года, в марте 2022 года российский клуб объявил о расторжении контракта с 32-летним французом по обоюдному согласию сторон.
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