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«Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции
Soccernews.ru
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"Ренн" победил "Бельфор", выступающий в четвертом по силе дивизионе чемпионата страны, и вышел в полуфинал Кубка Франции по футболу.В источнике
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«Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции по футболу

RT на русском 17:37
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«Ренн» вышел в полуфинал Кубка Франции

РИА Новости 16:58
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«Ренн» стал первым полуфиналистом Кубка Франции

Спорт-Экспресс 16:54
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