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Газета.RuГазета.Ru
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
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Право на проведение четвертьфиналов, полуфиналов и финала Лиги чемпионов сезона-2019/20 выиграл Лиссабон, сообщает Bild.В источнике
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