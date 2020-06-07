Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Оставшиеся матчи Лиги чемпионов 2019/20 скорее всего примет Лиссабон, сообщает немецкое издание Bild. По информации издания, УЕФА планирует провести оставшиеся матчи в одном городе, и этим городом с наибольшей долей вероятности станет столица Португалии.