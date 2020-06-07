Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне

Стоит отметить, что изначально финальный поединок турнира должен был состояться в Стамбуле, однако потом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении решающих матчей в одной стране. Турция не подошла из-за эпидемиологической обстановки.