Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов. По данным источника, было решено провести оставшиеся игры турнира в Португалии. При этом, на право проведения ЛЧ претендовали еще Германия и Россия.