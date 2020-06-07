Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов. По данным источника, было решено провести оставшиеся игры турнира в Португалии. При этом, на право проведения ЛЧ претендовали еще Германия и Россия.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, на проведение мини-турнира в одном из своих городов претендовали три государства: Германия (Франкфурт), Португалия (Лиссабон) и Россия (Москва).
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