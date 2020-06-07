НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Газета.RuГазета.Ru
Решающие матчи Лиги чемпионов пройдут в Лиссабоне
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Факты и комментарии
  • Sputnik Казахстан
  • LiveSport.ru
  • LiveResult.Ru
  • Metaratings
  • РБК
  • Sports.ru
  • ODDS.ru
  • 24.kz
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Germania.one
  • УНИАН
  • Bookmaker-ratings.ru
  • PROСПОРТ Казахстан
  • ГЛАС.RU
  • Евро-футбол.ру
  • Газета.Ru
  • Нева Спорт
  • Soccernews.ru
  • МИР 24
Стоит отметить, что изначально финальный поединок турнира должен был состояться в Стамбуле, однако потом Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) принял решение о проведении решающих матчей в одной стране. Турция не подошла из-за эпидемиологической обстановки.В источнике
1
С чего всё начиналось
Как сообщает Bild, на проведение мини-турнира в одном из своих городов претендовали три государства: Германия (Франкфурт), Португалия (Лиссабон) и Россия (Москва).
RT на русском вчера в 23:46
Подробнее о событии
alt

ЛЧ доиграют в формате блиц-турнира. Скорее всего, все пройдет в Лиссабоне

Sports.ru 08:32
alt

СМИ: Россия проиграла борьбу за мини-турнир ЛЧ из-за ситуации с коронавирусом

RT на русском вчера в 23:46
alt

Россия не примет мини-турнир Лиги чемпионов из-за коронавируса

Газета.Ru вчера в 21:31
реклама
Главное
Новости