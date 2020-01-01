Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта. Как утверждает телеграм-канал «Ложа прессы», официально об этом будет объявлено 17 марта.