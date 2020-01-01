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MetaratingsMetaratings
Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято
Вести Новосибирск
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По информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта. Как утверждает телеграм-канал «Ложа прессы», официально об этом будет объявлено 17 марта.В источнике
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Источник: РПЛ и КХЛ будут приостановлены

Sport.ru вчера в 17:29
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Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛ

ProstoProSport вчера в 16:47 
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Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принято

Metaratings вчера в 16:28
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