НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеНа собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнираКХЛ обсуждает с клубами формат проведения плей-оффЧемпионат России по футболу может быть остановлен на две неделиЕсли бы «Авангард» не вылетел из плей-офф, он бы все равно на лед не вышелРПЛ обсудит возможную приостановку чемпионата РоссииГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьерыНе все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпиономГоловин продлил контракт с «Монако»Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен из-за коронавирусаБышовец рассказал о проблемах «Зенита»MetaratingsРешение о приостановке КХЛ и РПЛ принятоВести Новосибирск4Вести НовосибирскМР7.руСпорт день за днемMetaratingsПо информации источника, принципиальное решение о приостановке сезона в РПЛ принято на уровне министерства спорта. Как утверждает телеграм-канал «Ложа прессы», официально об этом будет объявлено 17 марта.В источнике Комментировать5Подробнее о событии Источник: РПЛ и КХЛ будут приостановленыSport.ru вчера в 17:29Источник сообщил о приостановке КХЛ и РПЛProstoProSport вчера в 16:47 Решение о приостановке КХЛ и РПЛ принятоMetaratings вчера в 16:28рекламаЕщё по темеНа собрании РПЛ обсудят возможную приостановку турнираКХЛ обсуждает с клубами формат проведения плей-оффЧемпионат России по футболу может быть остановлен на две неделиЕсли бы «Авангард» не вылетел из плей-офф, он бы все равно на лед не вышелРПЛ обсудит возможную приостановку чемпионата РоссииГлавноеБиатлонист Мартен Фуркад объявил о завершении карьерыНе все клубы АПЛ готовы признать «Ливерпуль» чемпиономГоловин продлил контракт с «Монако»Этап Кубка мира по лыжным гонкам в Квебеке отменен из-за коронавирусаБышовец рассказал о проблемах «Зенита»Новости