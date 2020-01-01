Решение о возобновлении РПЛ не будет принято 15 мая

На 15 мая назначено заседание исполкома РФС, на котором должно быть принято решение о рестарте чемпионата России по футболе. Однако, по сообщению «СЭ», решение может быть и не принято 15 мая.