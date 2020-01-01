НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
ProstoProSportProstoProSport
Решение о возобновлении РПЛ не будет принято 15 мая
Уралинформбюро
  • Уралинформбюро
  • Kazanfirst.ru
  • Спорт-Экспресс
  • Спорт день за днем
  • Газета.Ru
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • LiveSport.ru
  • Спорт БИЗНЕС Online
  • Bookmaker-ratings.ru
На 15 мая назначено заседание исполкома РФС, на котором должно быть принято решение о рестарте чемпионата России по футболе. Однако, по сообщению «СЭ», решение может быть и не принято 15 мая.В источнике
1
С чего всё начиналось
alt

Решение по РПЛ вряд ли примут 15 мая. Оно зависит от региональных властей

По данным «СЭ», высока вероятность, что решение по доигрыванию сезона в российской премьер-лиге не будет принято 15 мая на Исполкоме российского футбольного союза.
Спорт-Экспресс вчера в 12:41
Подробнее о событии
alt

Решение о доигровке сезона в РПЛ, вероятно, не примут 15 мая. Оно зависит от региональных властей

Спорт БИЗНЕС Online вчера в 15:30
alt

Новые подробности по возобновлению РПЛ: решение откладывается и будет зависеть от региональных властей

Спорт день за днем вчера в 14:55
alt

Источник: решение о возобновлении РПЛ не будет принято 15 мая

Bookmaker-ratings.ru вчера в 14:37
реклама
Главное
Новости