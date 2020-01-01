Решение о возобновлении РПЛ не будет принято 15 мая
На 15 мая назначено заседание исполкома РФС, на котором должно быть принято решение о рестарте чемпионата России по футболе. Однако, по сообщению «СЭ», решение может быть и не принято 15 мая.В источнике
С чего всё начиналось
По данным «СЭ», высока вероятность, что решение по доигрыванию сезона в российской премьер-лиге не будет принято 15 мая на Исполкоме российского футбольного союза.
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