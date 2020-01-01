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Решение о возвращении Ганчаренко в ЦСКА принимал не Гинер
Soccernews.ru
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Максим Орешкин, занимающий пост главы совета директоров, принял решение о возврате главного тренера футбольного клуба ЦСКА обратно в коллектив.В источнике
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Подробнее о событии
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Стали известны детали возвращения Гончаренко на пост главного тренера ЦСКА

Soccernews.ru 11:23
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Стало известно, кто вернул Гончаренко в ЦСКА

Спорт день за днем 11:14
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Metaratings: вернуть Гончаренко решил Орешкин, а не Гинер

Бомбардир.ру 10:56
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