Решение о возвращении Ганчаренко в ЦСКА принимал не Гинер
Максим Орешкин, занимающий пост главы совета директоров, принял решение о возврате главного тренера футбольного клуба ЦСКА обратно в коллектив. Данную информацию приводит спортивный новостной портал Metaratings.В источнике
С чего всё начиналось
По информации источника Metaratings.ru, решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.