Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер
Напомним, Орешкин был избран председателем совета директоров ЦСКА 8 мая 2020 года. Ранее эту должность занимал владелец и президент «армейцев» Евгений Гинер. После поражения от «Зенита» Гончаренко улетел в Белоруссию и попросил об отставке.В источнике
С чего всё начиналось
По информации источника Metaratings.ru, решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.