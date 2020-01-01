Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер

Напомним, Орешкин был избран председателем совета директоров ЦСКА 8 мая 2020 года. Ранее эту должность занимал владелец и президент «армейцев» Евгений Гинер. После поражения от «Зенита» Гончаренко улетел в Белоруссию и попросил об отставке. В источнике