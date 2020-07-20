«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду. Как ранее сообщал «Чемпионат» и утверждает «СЭ», вероятнее всего, следующий сезон «Химки» начнут в Олимп-ФНЛ.В источнике
С чего всё начиналось
Руководство Московской области и футбольного клуба "Химки" объявят о том, в какой лиге подмосковная команда будет выступать в следующем сезоне, в среду вечером. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.