НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sports.ruSports.ru
«Химки» примут окончательное решение по РПЛ в среду
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Газета.Ru
  • LiveSport.ru
  • Общественная служба новостей
  • Спорт-Экспресс
  • РБК спорт
  • Нева Спорт
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков заявил, что окончательное решение станет известно в среду. Как ранее сообщал «Чемпионат» и утверждает «СЭ», вероятнее всего, следующий сезон «Химки» начнут в Олимп-ФНЛ.В источнике
С чего всё начиналось
alt

Решение о том, в какой лиге сыграет ФК «Химки», будет объявлено в среду

Руководство Московской области и футбольного клуба "Химки" объявят о том, в какой лиге подмосковная команда будет выступать в следующем сезоне, в среду вечером. Об этом ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.
ТАСС Спорт 13:38
Подробнее о событии
alt

«Химки» отложили принятие решения по выходу в РПЛ до среды

Бомбардир.ру 14:17
alt

«Химки» все еще не определились со своим будущим. Окончательный ответ обещают дать 22 июля

BetOn 14:02
alt

Решение по «Химкам» будет принято 22 июля

Газета.Ru 13:50
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости