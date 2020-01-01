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MetaratingsMetaratings
Решение по доигровке сезона РПЛ будет принято 12 мая
Спорт день за днем
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Названа дата, когда будет принято решение по тому, будет ли возобновлен прерванный из-за коронавируса сезон чемпионата России по футболу.В источнике
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Окончательное решение о возобновлении или прекращении РПЛ может быть принято 12 мая

Спорт день за днем 16:13
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Решение по доигровке сезона РПЛ будет принято 12 мая

Metaratings 15:31
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