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Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер
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Напомним, Орешкин был избран председателем совета директоров ЦСКА 8 мая 2020 года. Ранее эту должность занимал владелец и президент «армейцев» Евгений Гинер. После поражения от «Зенита» Гончаренко улетел в Белоруссию и попросил об отставке.В источнике
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С чего всё начиналось
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Решение вернуть Гончаренко в ЦСКА принял лично Орешкин, а не Гинер

По информации источника Metaratings.ru, решение уговорить Гончаренко вернуться в ЦСКА принял лично новый председатель совета директоров клуба Максим Орешкин, который был избран на эту должность после перехода 77,6% акций ЦСКА под контроль госкорпорации ВЭБ.РФ.
Metaratings вчера в 09:52
Подробнее о событии
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Орешкин не принимал решение по Ганчаренко

Евро-футбол.ру 07:54
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Орешкин не принимал решения по Гончаренко в ЦСКА (Sport24)

Sports.ru 07:22
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Орешкин не вмешивался в процесс принятия решения по Гончаренко

Sport24.ru 07:02 
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