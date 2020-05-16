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Рестарт Бундеслиги: дортмундская «Боруссия» примет «Шальке»
Sports.ru
  • Вести.Ru2:43
В рамках 26-го тура сегодня пройдут три встречи.В источнике
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«Боруссия» Д — «Шальке»: видеотрансляция матча бундеслиги

Спорт-Экспресс 06:00
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Видеотрансляция матча «Айнтрахт» – «Боруссия» Менхенгладбах начнется в 19:30. Текстовый онлайн тоже будет

Sports.ru 06:02
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Боруссия-Шальке 04 16.05.2020 прогноз 1X

Sport-place 04:54
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