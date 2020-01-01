Рестарт РПЛ: «Зенит» примет «Крылья», «Ахмат» сразится с «Сочи»

Сегодня в РПЛ начинаются матчи 24-го тура. Это второй тур после возобновления турнира на фоне пандемии коронавируса. «Ахмат» на домашней арене сразится с «Сочи».