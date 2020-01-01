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Рестарт РПЛ: «Зенит» примет «Крылья», «Ахмат» сразится с «Сочи»
Спорт-Экспресс
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Сегодня в РПЛ начинаются матчи 24-го тура. Это второй тур после возобновления турнира на фоне пандемии коронавируса. «Ахмат» на домашней арене сразится с «Сочи».В источнике
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РПЛ. «Динамо» встретится с ЦСКА и другие матчи 24 тура

Sport.ru 06:29
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Рестарт РПЛ: «Зенит» примет «Крылья», «Ахмат» сразится с «Сочи»

ProstoProSport 05:13 
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Чемпионат России. «Зенит» примет «Крылья Советов», «Локо» сыграет с «Рубином» в субботу

Sports.ru 03:28
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