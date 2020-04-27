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Рестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезона
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Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ определились с двумя основными вариантами окончания сезона. Теперь никто уже не исключает, что чемпионат не будет доигран.В источнике
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Билялетдинов: «В РПЛ может случиться серьезный раскол из-за досрочного завершения сезона»

Sport24.ru 17:39 
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Рестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезона

Известия 17:00
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Новое правило: «Зениту» даже не нужно играть, чтобы получить титул

МК-Спорт 12:34
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