НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРуководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезонаСезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочноРПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран«Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигранСёмин: надеюсь, что нам дадут доиграть чемпионатГлавное«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о властиРуководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезонаТренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛБабаев заявил о намерении ЦСКА продлить контракт с ГончаренкоКрылов объяснил причины введения «потолка зарплат» в КХЛИзвестияРестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезонаИзвестия1ИзвестияРоссийский футбольный союз (РФС) и РПЛ определились с двумя основными вариантами окончания сезона. Теперь никто уже не исключает, что чемпионат не будет доигран.В источнике КомментироватьПодробнее о событии Билялетдинов: «В РПЛ может случиться серьезный раскол из-за досрочного завершения сезона»Sport24.ru 17:39 Рестартер не крутит: РПЛ уже не исключает досрочного завершения сезонаИзвестия 17:00Новое правило: «Зениту» даже не нужно играть, чтобы получить титулМК-Спорт 12:34рекламаЕщё по темеРуководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезонаСезон в ФНЛ и ПФЛ могут завершить досрочноРПЛ расширят до 18-ти команд, если текущий сезон не будет доигран«Зенит» признают чемпионом РПЛ, если сезон не будет доигранСёмин: надеюсь, что нам дадут доиграть чемпионатГлавное«Крылья Советов» накажут своего вратаря за высказывания о властиРуководство РПЛ и РФС обсудили с клубами варианты возобновления сезонаТренер «Торпедо» Игнашевич заявил о необходимости доиграть сезон ФНЛБабаев заявил о намерении ЦСКА продлить контракт с ГончаренкоКрылов объяснил причины введения «потолка зарплат» в КХЛНовости