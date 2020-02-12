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Резцова: не верю, что победы норвежцев возможны без медицинской помощи
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Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи.В источнике
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С чего всё начиналось
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Анфиса Резцова: Шипулин бросил ребят и ушел в депутаты

Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи.
Советский спорт 11 февраля в 10:02 
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