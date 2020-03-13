Резцова заявила, что удивилась решению Фуркада завершить карьеру

Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова удивилась решению биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру, поскольку была уверена, что он выступит на Олимпийских играх 2022 года.