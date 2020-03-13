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Резцова заявила, что удивилась решению Фуркада завершить карьеру
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • RT на русском
Олимпийская чемпионка Анфиса Резцова удивилась решению биатлониста Мартена Фуркада завершить карьеру, поскольку была уверена, что он выступит на Олимпийских играх 2022 года.В источнике
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Анфиса Резцова удивлена решением Фуркада завершить карьеру

RT на русском 16:52
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Олимпийская чемпионка Резцова удивилась решению Фуркада завершить карьеру

Газета.Ru 16:40
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Резцова заявила, что удивилась решению Фуркада завершить карьеру

ТАСС Спорт 16:25
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