Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.В источнике Какая медицина, о чем она? Большунов выигрывает, тоже что-то принимает, что ли? Или Пушкин стихи писал, наверное, тоже на допинге сидел? Просто талантище человек был. Как и Фуркад, таких единицы. Здесь болею за него. А Резцова лезет, куда не надо.