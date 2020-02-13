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Резцову обидела реакция Фуркада на её слова
TUT.BY
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала резкую реакцию французского биатлониста Мартена Фуркада на её слова об использовании медицинских препаратов для улучшения результатов.В источнике
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Александр Тихонов
Биатлонист
Какая медицина, о чем она? Большунов выигрывает, тоже что-то принимает, что ли? Или Пушкин стихи писал, наверное, тоже на допинге сидел? Просто талантище человек был. Как и Фуркад, таких единицы. Здесь болею за него. А Резцова лезет, куда не надо.
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