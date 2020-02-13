НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаЕщё по темеРезцова: не верю, что победы норвежцев возможны без медицинской помощиАнфиса Резцова: Тихонов мутил воду в сборнойХованцев отказался принять сторону Резцовой или Фуркада в конфликтеОлимпийская чемпионка Богалий объяснила причину провала сборной на Кубке мира по биатлонуМартен Фуркад: «Жаль, что мы так стартовали на чемпионате мира»ГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Фуркад собрался судиться с Резцовой«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка ИталииКокорин согласился перейти в «Сочи»Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛВести.RuФуркад собрался судиться с РезцовойГазета.Ru220Piter.tv0:46Мой Брянск0:49Французский биатлонист Мартен Фуркад намерен подать в суд на Анфису Резцову. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что француз пользуется медицинской поддержкой.В источнике Комментировать239Подробнее о событии Фуркад может подать в суд на Резцову за слова о допингеРИА Новости 10:37Фуркад собирается подать в суд на Резцову. Теперь ей придётся ответить за свои слова?Чемпионат 12:30Биатлонист Фуркад обратится к адвокату из-за высказывания РезцовойNews.ru 10:03рекламаЕщё по темеРезцова: не верю, что победы норвежцев возможны без медицинской помощиАнфиса Резцова: Тихонов мутил воду в сборнойХованцев отказался принять сторону Резцовой или Фуркада в конфликтеОлимпийская чемпионка Богалий объяснила причину провала сборной на Кубке мира по биатлонуМартен Фуркад: «Жаль, что мы так стартовали на чемпионате мира»ГлавноеСборная России заняла шестое место в смешанной эстафете на ЧМ-2020Фуркад собрался судиться с Резцовой«Милан» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче полуфинала Кубка ИталииКокорин согласился перейти в «Сочи»Гол Овечкина признали лучшим в истории НХЛНовости