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Фуркад собрался судиться с Резцовой
Газета.Ru
  • Piter.tv0:46
  • Мой Брянск0:49
Французский биатлонист Мартен Фуркад намерен подать в суд на Анфису Резцову. Ранее трехкратная олимпийская чемпионка заявила, что француз пользуется медицинской поддержкой.В источнике
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Фуркад может подать в суд на Резцову за слова о допинге

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Фуркад собирается подать в суд на Резцову. Теперь ей придётся ответить за свои слова?

Чемпионат 12:30
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Биатлонист Фуркад обратится к адвокату из-за высказывания Резцовой

News.ru 10:03
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