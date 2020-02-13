Фуркад собрался судиться с Резцовой
55-летняя россиянка заявила, что француз показывает высокие результаты из-за "медицинской поддержки", в ответ на что Фуркад выразил намерение обратиться в суд, пригрозив, что Резцова страдает от "старческого маразма".В источнике Какая медицина, о чем она? Большунов выигрывает, тоже что-то принимает, что ли? Или Пушкин стихи писал, наверное, тоже на допинге сидел? Просто талантище человек был. Как и Фуркад, таких единицы. Здесь болею за него. А Резцова лезет, куда не надо.